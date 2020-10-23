Стали известны 6 автодорог, которые первыми в Украине передадут в концессию

В Украине намерены реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в автодорожной отрасли, передав в концессию 6 автодорог.

Об этом со ссылкой на собственный источник в отрасли сообщает "Интерфакс-Украина".

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Таким образом, по данным собеседника агентства, первыми для реализации ГЧП будут предложены:

- участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

- участок дороги М-06 от Киева до Ровного;

- маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

- маршрут Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19);

- маршрут Харьков — Днепр — Запорожье (М-29, M-04, M-18);

- участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.

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При этом предполагается, что частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться деньги на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.

Как отмечается, вместо взимания платы за проезд планируется, что инвестор будет зарабатывать за счет развития придорожной инфраструктуры: АЗС, заведений общепита, рекламных площадей и прочего.

По мнению министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, реализация всей программы позволит в среднесрочной перспективе привлечь более $9 млрд частных инвестиций в восстановление и содержание более 4500 км автомобильных дорог государственного значения

Известно, что презентовать первую программу государственно-частного партнерства в секторе автомобильных дорог Украины планируют в Киеве 29 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что на 7-километровом участке Южного обхода города Днепр начались подготовительные работы по строительству новой магистрали.