В Киеве движением на дорогах будет управлять искусственный интеллект

В Киеве коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" хочет купить за 3 млн грн программу для подсчета и анализа поведения автомобилей с помощью искусственного интеллекта.

Также планируется приобретение 19 видеокамер Hikvision за 1,2 млн грн и система обработки и хранения информации за 3,8 млн грн, сообщает ITC.

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Согласно тендерной документации, "умная" система должна уметь подсчитывать в автоматическом режиме количество транспортных средств по направлениям движения, в том числе в условиях различного дорожного покрытия, отсутствия маркировки, погодных условий, времени суток и так далее в течение 24 часов 365 дней в году.

Предполагается, что программа также сможет обеспечивать подсчет транспорта в "пробке", "тянучке", при проезде разграничительной линии или в случае отсутствия такой линии, наличии большого количества транспорта, одновременных направлениях движения (до 40 на одной камере включительно).

Как отмечается, система должна выявлять и характеризовать автомобили по ключевым характеристикам (марка автомобиля, модель, поколение, цвет кузова, промежуток времени, адрес, источник данных), различать общественный транспорт (прежде всего, троллейбусы и автобусы, которые относятся к муниципальному транспорту) и автоматически давать необходимую команду аппаратному комплексу, который контролирует переключение цвета на светофорном объекте.

Власти Киева рассчитывают, что система сможет обеспечить возможность просмотра полученных данных и поиска по указанным параметрам, в частности: просмотр и экспорт таблицы со всеми определенными характеристиками, указанием времени и места фиксации, ссылками на файл-источник с видео (короткий видеоролик, включающий 10 секунд до и после момента фиксации).

А еще — анализировать видеопотоки с разных типов камер с их качественными характеристиками (локация, угол обзора, тип картинки, размер картинки, количество кадров в секунду времени, тип потока передачи кадров и так далее), а также предоставлять возможность изменять потоки или добавлять новые потоки, камеры, локации.

Напомним, в октябре Министерство инфраструктуры инициировало проект по оцифровке автомобильных дорог местного значения.

Как сообщалось, народные депутаты предлагают 50% от штрафов за превышение скорости передавать в доход местных бюджетов.