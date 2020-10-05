Общество 1 час назад

В Киеве дороги моют шампунями (ВИДЕО)

Моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов

Фото: пресс-служба КГГА Фото: пресс-служба КГГА
Фото: пресс-служба КГГА

Киев — единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Об этом заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Как отмечают в КГГА, для мытья дорог шампунями нужны специальные машины. Городские власти купили 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов.

При этом, шампунь не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки, которая так или иначе загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочных материалов.

Читайте также:
Что нужно, чтобы киевляне перестали жить в пробках

В КГГА подчеркнули, что такая технология мытья дорог оказалась очень актуальной в условиях борьбы с коронавирусом — раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.

Напомним, 12 августа в Киеве презентовали проект новой объездной дороги, которая предусматривает строительство "полукольца" общей протяженностью почти 150 км.

Она объединит все шесть основных международных трасс, которые сейчас транзитом проходят через Киев.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МАУ на несколько месяцев отложила восстановление авиарейсов в Нью-Йорк
МАУ на несколько месяцев отложила восстановление авиарейсов в Нью-Йорк
Лерос обнародовал записи разговоров кума главы Офиса президента и "киевским смотрящим"
Лерос обнародовал записи разговоров кума главы Офиса президента и "киевским смотрящим"
Qatar Airways возобновляет авиарейсы в Киев
Qatar Airways возобновляет авиарейсы в Киев
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аграрии бьют тревогу: половина урожая украинского лука может сгнить

  3. За сутки COVID-19 диагностировали у более 4 тысяч украинцев

  4. В Киеве дороги моют шампунями (ВИДЕО)

  5. Mercedes начал выпускать детские коляски (ФОТО)

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...