В Киеве дороги моют шампунями (ВИДЕО)

Киев — единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Об этом заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Как отмечают в КГГА, для мытья дорог шампунями нужны специальные машины. Городские власти купили 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году.

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Моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов.

При этом, шампунь не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки, которая так или иначе загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочных материалов.

В КГГА подчеркнули, что такая технология мытья дорог оказалась очень актуальной в условиях борьбы с коронавирусом — раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.

Напомним, 12 августа в Киеве презентовали проект новой объездной дороги, которая предусматривает строительство "полукольца" общей протяженностью почти 150 км.

Она объединит все шесть основных международных трасс, которые сейчас транзитом проходят через Киев.