Политика и экономика 1 час назад

В Раде половину штрафов за превышение скорости хотят отдать местным бюджетам

Законопроект предусматривает, чтобы те 50% от штрафа, которые сейчас перечисляются в госбюджет — шли в бюджет того населенного пункта, в котором было совершено правонарушение

Камера автофиксации нарушений ПДД. Фото: facebook.com/ustinova.alexandra Камера автофиксации нарушений ПДД. Фото: facebook.com/ustinova.alexandra
Камера автофиксации нарушений ПДД. Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Народные депутаты предлагают 50% от штрафов за превышение скорости передавать в доход местных бюджетов.

Соответствующую законодательную инициативу под №4194 зарегистрировали в Верховной Раде, сообщила одна из авторов законопроекта Александра Устинова в Facebook.

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"Сейчас (50%) штрафы за нарушение скорости, автоматически зафиксированные камерами, идут в спецфонд, который занимается обслуживанием системы фиксации штрафов (МВД и Национальная полиция), а другая часть (50%) — в государственный бюджет. Законопроект предусматривает, чтобы те 50% от штрафа, которые сейчас перечисляются в государственный бюджет — шли в бюджет того населенного пункта, в котором было совершено правонарушение", — объяснила нардеп.

В то же время поступления от штрафов за превышение скорости, которые будут фиксироваться на трассах, вне населенного пункта — и в дальнейшем предлагают направлять в государственный бюджет.

"Это будет два положительных эффекта: в краткосрочной перспективе увеличит поступления в местные бюджеты, в долгосрочной — уменьшит случаи превышения скорости и повысит безопасность движения, поскольку власть в регионах будет заинтересована в установлении большего количества камер", — считает Устинова.

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Тем временем в Министерстве внутренних дел не поддерживают инициативу Кабинета министров направить деньги от штрафов за нарушения скоростного режима на дорогах на закупку вагонов для "Укрзализныци".

Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за 10 суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7 399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено свыше 1,4 млн грн.

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