Получили только 6%. Эксперт рассказал, почему зависло 638 млн грн штрафов за нарушение ПДД

Из-за отсутствия оперативного информирования украинцев об открытых в исполнительной службе производствах по нарушению правил дорожного движения украинский бюджет с начала 2020 года недополучил 638 млн грн.

Об этом, во время онлайн-конференции 23 сентября, заявил эксперт по проверке и оплате штрафов, создатель приложения Штрафы.UA Денис Дмитров.

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"Многие люди сегодня просто не знают, что у них есть штраф. Они теряют свое постановление, оплачивают неполные суммы или допускают ошибки в реквизитах. Такие штрафы не закрываются и это по цепочке плодит довольно большое количество проблем. И чтобы узнать, что на тебе числится долг нарушителю нужно самому захотеть узнать об этом и начать копать эту историю. Никто не проинформирует заблаговременно, что на человеке есть долг", — отмечает он.

По данным профильных министерств, которые озвучил Дмитров, с начала текущего года открыто больше 334,6 тысяч производств о взыскании штрафов за нарушение ПДД. И речь идет только об административных правонарушениях. При этом общая сумма по всем производствам составляет 736 млн грн. Однако на конец августа выполнено (оплачено и закрыто) только 45 тысяч производств (6% от всего числа) на сумму в 46 млн грн. Еще около 24 тысяч производства закрыты без выполнения (по сроку давности, из-за ошибки при оформлении или другим причинам) а, соответственно, деньги от них также в государственный бюджет не поступили. В результате, по словам Дмитрова, в процессе исполнения зависло 638 млн грн.

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"Эта проблема связана с тем, что нет какой-то оперативного информированного о том, что есть производство и его нужно оплатить. Кроме того, что нет информирования, нет еще и возможности оплатить его удаленно, онлайн. Потому, что оплата этого производства это целая история — нужно ехать в исполнительную службу, там его закрывать, отстаивать очереди. А перед этим понять в какую именно ехать службу — их много, в каждом городе может быть две или три", — объясняет эксперт.

Исправить ситуацию, по словам Дмитрова, может Министерство юстиции. Минюст расширить свою доступ и предоставлять информацию о том, на основании чего было зарегистрировано то или иное производство. Чтобы каждый пользователь мог сопоставить его с конкретным штрафом и понимать, откуда взялось производство, знать всю сумму и все необходимые детали по нем. Он приводит в пример статистику своего приложения, в котором зарегистрировано больше полумиллиона водителей, а сумма оплаченных штрафов составляет на 2020 год 50 млн грн.

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"На сегодняшний день в процессе уже участвует Министерство внутренних дел, которое стало для нас открытым. Мы этот путь прошли. Следующий шаг — Министерство юстиции. Фактически, на сегодняшний день Минюст должен предоставить возможность получения в полном объеме информации о делопроизводстве по идентификаторам водителей, транспортных средств, человека. Чтобы пользователь приходил в банк или пользуясь любым другим платежным продуктом вводил свои данные и получал информацию о себе. Очень радует, что интерес со стороны Минюста уже есть. У нас обязательно будет какая-то коммуникация. Естественно нужно внести некоторые изменения в самих системах, но это уже процесс — нам нужно начать", — резюмирует Денис Дмитров.

Напомним, что по словам первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого за время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года правоохранители вынесли более 800 тысяч постановлений за превышение скорости на дорогах. При этом общая сумма уплаченных штрафов за этот период составила около 101,7 млн грн. Билошицкий добавил, что 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить о том, что это высокий уровень ответственности водителей.