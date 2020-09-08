МВД в течение лета оформило более 800 тысяч "писем счастья" нарушителям ПДД

За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года правоохранители вынесли более 800 тысяч постановлений за превышение скорости на дорогах.

Об этом заявил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции 8 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

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При этом указано, что штрафы за нарушения ПДД, фиксируемые автоматической системой, оплачивает высокий процент водителей.

В частности, в министерстве отчитались о результатах первых 100 дней работы автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

"За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года нами было вынесено 833 тысячи 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645 тысяч 526 уже оплачены", — сказал Билошицкий.

При этом общая сумма уплаченных штрафов за этот период составила около 101,7 млн грн.

Он добавил, что 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить о том, что это высокий уровень ответственности водителей.

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Также чиновник напомнил о льготном периоде: если оплатить штраф за 10 банковских дней с момента вынесения, — оплачивается только половина.

Наконец, более 25 тысяч материалов передано в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.

Ранее водителей фур за неделю оштрафовали за перегруз на 3 млн грн. Самый крупный штраф в €5710,5 выписан водителю грузовика MAN с весом 77,27 т при норме 40 т.

Также сообщалось, что нардеп нарушил ПДД 60 раз за 50 дней и не оплатил ни одного штрафа. Bihus.info выяснили, что Антон Яценко из группы "За будущее" в 3 раза превышал максимально допустимую скорость, но так и не заплатил за это.

Напомним, 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.