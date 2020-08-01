Общество 1 час назад

В Киеве возмущенные водители на штрафплощадке устроили бунт

Из-за задержки возврата автомобилей люди обязаны платить штраф за вынужденную стоянку

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Киеве на штрафплощадке, где возвращают эвакуированные автомобили, по адресу улица Набережно-Луговая, 4, возмущенные задержкой процедуры водители вызвали патрули полиции.

Как сообщает ТСН.uа, водители возмущены действиями работников штрафплощадки. По словам протестующих, они оплатили штраф через приложение SmartCity, но это никак не способствовало ускорению процедуры возврата.

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В рекламных брошюрах указывается, что возврат длится 4 минуты.

В небольшом помещении находится минимум 25 человек и еще столько же на улице. Работники учреждения в объяснении полиции сообщили, что не успевают из-за небольшого количества штата.

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Они советуют людям приехать в другой день, но при этом стоянку необходимо оплачивать каждый день. 

По информации ТСН, сейчас ситуация напряженная. Водители пишут заявление в полицию и грозятся не выпустить работников штрафплощадки с рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел инициирует увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах. В частности, повыситься должна сумма взыскания для тех, кто превышает на более чем 50 км/ч — с 510 грн до 3 400 грн.

Напомним, 1 июня 2020 года в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. За первые 5 дней работы камеры выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

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