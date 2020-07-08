Появились "двойники": украинцы жалуются на видеофиксацию нарушений ПДД (ФОТО)

После введения с 1 июня в Украине системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения некоторые водители начали получать уведомления о штрафах, которые выписаны на автомобили-двойники.

Об одном из таких случаев сообщили на Facebook-странице сообщества "Киев Оперативный".

В частности, на опубликованных снимках видно, что штраф выписан за нарушение ПДД автомобилем Skoda. Однак получил его владелец автомобиля Volkswagen с идентичным номерным знаком.

"А как это? Водителю Volkswagen пришел штраф за Skoda. Кто подскажет, как подобное отменить?" — спрашивает автор поста.

В комментариях вспоминают похожие случаи и говорят о двойниках — нелегально зарегистрированных в Украине авто с номерами другого транспортного средства.

Как отмечается, чаще всего это нерастаможенные "иностранцы" с поддельными документами либо угнанные транспортные средства, которые злоумышленники таким кустарным способом легализовали.

При этом отменять такой штраф комментаторы советуют через суд.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел инициирует увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах. В частности, повыситься должна сумма взыскания для тех, кто превышает на более, чем 50 км/ч — с 510 грн до 3 400 грн.

Напомним, 1 июня 2020 года в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. За первые 5 дней работы камеры выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.