В Кабмине назвали цены на проезд по платным дорогам в Украине — СМИ

В Украине появятся платные дороги, стоимость проезда по которым будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн за километр. Соответствующее распоряжение приняли на заседании Кабинета министров в среду, 23 декабря, передает "Обозреватель".

Согласно распоряжению, стоимость проезда по платным дорогам будет рассчитываться в евро. Стоимость проезда для разного транспорта будет отличаться:

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• Мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, легковые автомобили — 0,023 евро (80 копеек);

• Легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны — 0,023 евро (80 копеек);

• Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн — 0,045 евро (1,56 грн);

• Грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн 0,133 евро (4,6 грн).

В то же время ранее СМИ сообщали, что в Украине намерены реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.

При этом предполагалось, что вместо взимания платы за проезд инвестор будет зарабатывать за счет развития придорожной инфраструктуры: АЗС, заведений общепита, рекламных площадей и прочего.

Также инвестор якобы возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться деньги на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.

Первыми для реализации государственно-частного партнерства предлагали такие дороги:

• участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

• участок дороги М-06 от Киева до Ровного;

• маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

• маршрут Ягодин — Ковель — Луцк (М-07, М-19);

• маршрут Харьков — Днепр — Запорожье (М-29, M-04, M-18);

• участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.