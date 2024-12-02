В Україні розпочали підготовку до впровадження платних доріг - ЗМІ

Міністерство розвитку громад та територій розпочало вивчати трафік шести основних автомагістралей і на отриманих результатах має зробити висновок щодо доцільності запуску платних доріг в Україні.

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Про це пише УНН.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, в уряді вже напрацювали законопроєкт щодо впровадження платних автомагістралей в Україні.

Він зауважив, що наразі проводиться аналіз трафіку шести ключових автомагістралей для оцінки доцільності впровадження платних доріг. Але перелік автошляхів, за проїзд якими будуть стягувати оплату, чиновник не називає.

"Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг", — розповів Деркач.

Заступник міністра наголосив, що наразі в України вже є домовленості щодо цієї теми з Європейським інвестиційним банком. Він додав, що за результатами аналізу та висновків експертів буде прийматись відповідне рішення.

Очікується, що використовуватися такі магістралі будуть переважно для великовантажних автомобілів, а гроші, виручені за їх використання, спрямують на розвиток дорожньої інфраструктури.

Як наголосив Деркач, у будь-якому разі Україна запровадить систему платних доріг і "рано чи пізно платні дороги все одно будуть".

Платні дороги в Україні: що відомо

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення в Україні планували відкрити декілька платних доріг. Тоді очікувалось, що вартість проїзду трасами коливатиметься від 80 копійок до 4,6 грн за кілометр.

Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати: