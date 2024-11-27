Нові стандарти для світлофорів: українцям роз’яснили, що зміниться та чи будуть міняти старі

З 1 травня 2025 року Україна перейде на новішу та результативнішу систему позначень у світлофорній тематиці для автотранспорту. Колір зеленого сигналу світлофора залишиться, але відтінок буде трохи насиченішим, приведеним до європейських стандартів. Заміняти старі світлофори не будуть.

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Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Він нагадав, що низка ЗМІ, посилаючись на нову редакцію ДСТУ 4092:2024 , яка вводиться в обіг "Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості", опублікували інформацію про те, що відтепер колір зеленого сигналу світлофора буде смарагдовий задля кращого сприйняття водіями.

Як зміняться світлофори

Як уточнив Білошицький, новий стандарт для світлофорів принципово серйозних відмінностей не передбачає.

За повідомленням інституту НІРІ нове ДСТУ прийнято з метою гармонізації з Європейськими нормами.

Білошицький пояснив, що до основних відмінностей необхідно віднести:

Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;

Колір зеленого сигналу світлофору буде зеленим (більш насиченим, приведеним до європейських стандартів);

Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги, і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

Спільні велопішохідні світлофори;

Таймер зворотного відліку часу як на пішохідних так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

"І звісно ж, мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг", - підсумував Білошицький.

Нагадаємо, депутати запропонували посилити покарання за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Водіїв, які системно здійснюють рух на жовтий сигнал світлофора, позбавлятимуть водійських прав від 6 місяців до року.