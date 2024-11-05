За проїзд на жовтий сигнал світлофора позбавлятимуть водійських прав: деталі законопроєкту

Депутати запропонували посилити покарання за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Водіїв, які системно здійснюють рух на жовтий сигнал світлофора, позбавлятимуть водійських прав від 6 місяців до року.

Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху".

Авторами законопроєкту є група народних депутатів на чолі з головою правоохоронного комітету ВР Сергієм Іонушасом.

Які штрафи передбачені для водіїв

Документом пропонується доповнити статтю 122 КУпАП новими частинами, якими визначатиметься адміністративна відповідальність за повторне порушення проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду.

За повторне вчинення зазначених порушень протягом року передбачається штраф в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).

У разі вчинення зазначених порушень особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за будь-яке із перелічених правопорушень, передбачається накладення штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів (2550 грн) з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.