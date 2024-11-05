За проезд на желтый сигнал светофора будут лишать водительских прав: детали законопроекта

Депутаты предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД. Водителей, которые системно совершают движение на желтый сигнал светофора, будут лишать водительских прав от 6 месяцев до года.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за систематические нарушения ПДД".

Авторами законопроекта является группа народных депутатов во главе с главой правоохранительного комитета ВР Сергеем Ионушасом.

Какие штрафы предусмотрены для водителей

Документом предлагается дополнить статью 122 КУоАП новыми частями, которыми будет определяться административная ответственность за повторное нарушение проезда пешеходных переходов, непредпочтение в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. .

За повторное совершение указанных нарушений в течение года предусматривается штраф в размере 60 тысяч рублей (1020 грн).

В случае совершения указанных нарушений лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за любое из перечисленных правонарушений, предусматривается наложение штрафа в размере 150 не облагаемых налогом минимумов (2550 грн) с лишением права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, — не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", — подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому на сегодняшний день в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.