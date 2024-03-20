Половина аварий происходит из-за превышения скорости: где в Украине чаще всего случаются ДТП

За два месяца 2024 года зафиксировано около 3 тысяч ДТП с пострадавшими. Это на 6% меньше, чем в январе-феврале 2021 года. В то же время, количество ДТП по вине детей продолжает расти: в этом году таких аварий уже вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Четверть аварий с пострадавшими приходится на час пик: с 17 до 19 часов.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

На 6% уменьшилось ДТП

По данным аналитиков, 2829 ДТП произошло в Украине за первые два месяца 2024 года. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период до начала полномасштабной войны.

Как сообщают в "Опендатаботе", количество погибших в ДТП также уменьшилось на 13% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Основные причины ДТП в Украине

"Почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости: 42%. В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (18%) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (9%)", - отмечают в "Опендатабот".

Там обращают внимание, что количество ДТП, произошедших по вине детей, стабильно растет.

"Да, уже 33 таких аварии произошли за 2 месяца 2024-го. Это вдвое больше, чем за соответствующий период 2021 года — 14 ДТП", - подчеркивают аналитики.

Антирейтинг наиболее аварийных областей Украины

По данным "Опендатабота", Днепропетровщина неизменно остается лидером по количеству ДТП - 290 ДТП. В тройку антилидеров попали также Львовщина - 247 аварий с пострадавшими и Киев - 241 ДТП.

25% всех ДТП в стране происходит в пиковые часы вечером - с 17 до 19 часов.

Напомним, более 19 тысяч ДТП с травмированными и погибшими были зафиксированы в Украине за десять месяцев 2023 года. Самая распространенная причина дорожных инцидентов – превышение безопасной скорости. В антирейтинг аварийности на дорогах попали Днепропетровщина, Львовщина и Киевщина.