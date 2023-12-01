Понад 19 тисяч ДТП зафіксували в Україні у 2023 році: антирейтинг найбільш аварійних областей

Понад 19 тисяч ДТП з травмованими та загиблими було зафіксовано в Україні за десять місяців 2023 року. Найпоширеніша причина дорожніх інцидентів — перевищення безпечної швидкості. До антирейтингу аварійності на дорогах потрапили Дніпропетровщина, Львівщина та Київщина.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 19 743 ДТП із загиблими та/або травмованими сталося в Україні за 10 місяців 2023 року. 2 492 людини загинули внаслідок цих ДТП, а ще 24 774 — отримали травми.

Антирейтинг найбільш аварійних областей України

Найбільше ДТП з травмованими та загиблими зафіксовано у:

Дніпропетровській області — 1775

Львівській області — 1697

Київській області — 1631 ДТП.

"Найсуттєвіше побільшало ДТП з травмованими та/або загиблими на Волині — +39%. Це майже в 1,4 рази більше, ніж за відповідний період 2021-го. Також помітно зросла кількість аварій в Чернівецькій (+27%) та Кіровоградській (+26%) областях. Натомість на Тернопільщині та Харківщині аварій навпаки помешало: на 11% та 10% відповідно", - зауважили в "Опендатабот".

Топ причин ДТП у 2023 році

За даними аналітиків, у переважній більшості випадків — 38,5% — ДТП стаються через перевищення швидкостi.

Друга за поширеністю причина аварій в Україні — це порушення правил маневрування (22,5%). ⅔ смертей у ДТП стаються саме через ці причини.

ДТП з вини дітей

Як повідомляють в "Опендатабот", у 2023 році суттєво зросла кількість аварій за участю дітей — на 10% у порівнянні до відповідного періоду у 2021.

"Натомість ДТП, які, за даними Патрульної поліції, сталися через вину дітей, побільшало у 1,5 рази. У таких аваріях цьогоріч вже загинуло вдвічі більше та травмовано у 2,3 рази більше дітей, аніж у відповідному періоді 2021 року", - підкреслили аналітики.

Вони зауважують, що Львівщина залишається антилідером — 83 таких ДТП, а Київська та Вінницька області відзначаються найвищим зростанням — у 3,8 та 3 рази відповідно.

Нагадаємо з січня по травень 2023 року в Україні правоохоронці оформили на пішоходів 71,3 тисячі протоколів за порушення ПДР. Водночас за весь 2022 рік було зафіксовано 86,3 тисячі таких порушень ПДР.

Також за останні чотири роки четверо водіїв електросамокатів понесли відповідальність за порушення ПДР (ст. 291 КК України). Суд карав їх штрафами або позбавленням волі до 2 років з "умовним" терміном.