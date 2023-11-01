Автоугонів в Україні стало вдвічі менше

За 9 місяців 2023 року зареєстровано 1191 провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за статтею 289 ККУ. Це майже вдвічі менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

У 2023 автоугонів стало вдвічі менше

За даними аналітиків, кількість проваджень щодо викрадень авто (стаття 289 ККУ) падає з 2017 року — приблизно на чверть за рік. Виключенням став 2022 — саме на цей рік припав сплеск автоугонів: +45% до 2021 року.

У 2023 році, в середньому, в Україні відкривають 130 проваджень про викрадення авто на місяць.

"Варто зазначити, що після сплеску угонів авто на початку 2022 (460 випадків на місяць), вже у другому півріччі ця цифра повернулася до середніх показників до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році цей показник склав 240 проваджень на місяць", - зазначають в "Опендатабот".

До суду потрапляє 55% справ

Як зауважують аналітики, кількість проваджень, які доходять до суду, зростає рік до року. Загалом відсоток таких справ підвищився майже удвічі: з 25,5% у 2017 році до 54% у 2021 році.

"Єдиним виключенням став перший рік повномасштабного вторгнення — у 2022 році цей показник впав до 19%. Проте, вже за перші 9 місяців 2023 року до суду дійшло 55% проваджень — це 651 справа з 1191, а у 787 справах (66%) було вручено підозри", - підкреслили в "Опендатабот".

Нагадаємо, платформа "Опендатабот" повідомляла, що кількість автоугонів в Україні за перші 5 місяців 2023 року зменшилася втричі у порівнянні з відповідним періодом у 2022 році. Водночас до суду доходить більше справ.

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