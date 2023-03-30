Кількість автоугонів в Україні зросла майже вдвічі: до суду доходить лише кожна 5 справа

Кількість автоугонів в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння транспортним засобом, але до суду доходила лише кожна 5 справа.

Про це повідомила платформа Опендатабот.

Зазначається, що починаючи від 2017 року кількість відкритих проваджень про викрадення авто щорічно зменшувалася в середньому, на 25%.

За останні 10 років найменшу кількість проваджень було зареєстровано у 2021 році — 2 894, в середньому, це 240 справ на місяць.

У 2022 році середньомісячний показник сягнув 350 проваджень.

"Такий стрімкий ріст середніх показників відносно 2021 року та статистики загалом пов’язаний із сплеском автоугонів навесні 2022 року", - пояснюють аналітики.

Так, у березні-травні 2022 зареєстровано 1956 справ про крадіжку авто. Це майже половина усіх проваджень, зареєстрованих за рік. Навесні, в середньому, реєструвалося 650 проваджень на місяць.

Влітку середні показники автовикрадень впали до 350 проваджень на місяць. Восени скорочення продовжилося до 240 проваджень на місяць, до рівня 2021 року. Вже у грудні було зареєстровано найменшу кількість автоугонів за рік — 100.

Натомість у 2023 році кількість проваджень про крадіжки авто є навіть нижчою за показники до великого вторгнення. За перші два місяці 2023 року вже зареєстровано 310 нових проваджень. Це на 20% менше, ніж за січень-лютий 2022 року.

"Якщо у 2021 році до суду доходила кожна друга справа, то у 2022 році на судовий розгляд потрапляло лише кожне п’яте провадження про викрадення авто", - зауважують аналітики.

Зазначимо, порівняно з довоєнним часом кількість злочинів в Україні зменшилася на 10%. А з початку війни кількість смертельних ДТП знизилася на 17%.