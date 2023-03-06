Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі

В лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що відносно показника лютого минулого року, ринок нових електромобілів збільшився утричі, а до результату січня цього року додав 40%.

Бестселером на ринку нових авто знову став VOLKSWAGEN ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі.

Другий результат у DONG FENG (HONDA) M-NV – 86 авто.

На третьому місці VOLKSWAGEN ID.6 – 33 шт.

Четверта за популярністю модель – компактна HONDA E – 27 шт.

Замикає ТОП-5 лютневого ринку - MERCEDES-BENZ EQC – 16 шт.

Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів, що на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зазначимо, за підсумками 2022 року українці придбали 13,6 тисяч авто, з нульовим рівнем викидів, що у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.