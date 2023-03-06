- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Продажі нових електромобілів в Україні збільшились утричі
В лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що відносно показника лютого минулого року, ринок нових електромобілів збільшився утричі, а до результату січня цього року додав 40%.
Бестселером на ринку нових авто знову став VOLKSWAGEN ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Другий результат у DONG FENG (HONDA) M-NV – 86 авто.
На третьому місці VOLKSWAGEN ID.6 – 33 шт.
Четверта за популярністю модель – компактна HONDA E – 27 шт.
Замикає ТОП-5 лютневого ринку - MERCEDES-BENZ EQC – 16 шт.
Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів, що на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зазначимо, за підсумками 2022 року українці придбали 13,6 тисяч авто, з нульовим рівнем викидів, що у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.