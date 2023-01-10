За 2022 рік український ринок електромобілів зріс у півтора раза: топ-5 марок

За підсумками 2022 року українці придбали 13,6 тисяч авто, з нульовим рівнем викидів, що у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком. Про це 10 січня повідомила асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

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Зазначається, що лише у грудні український автопарк поповнили майже 1,6 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 66% більше, ніж цього ж місяця 2021 року.

З цієї кількості 21% — нові авто, тоді як у грудні 2021 року показник становив 17%.

"Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо у 2021 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 14%, то за підсумками минулого року – 17 відсотків", - зазначили в "Укравтопромі".

Експерти зауважили, що найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan LEAF.

ТОП-5 ринку легкових електромобілів, по кількості, що українці придбали в 2022 році, виглядає так:

Nissan LEAF – 2349 шт;

Volkswagen ID.4 – 1407 шт;

Tesla Model 3 – 952 шт;

Volkswagen e-Golf – 862 шт;

Renault Zoe – 674 шт.

Відомо, що в листопаді українці придбали близько 2,2 тис нових та вживаних електрокарів. Цей показник хоча і перевищує результат листопада 2021 року на 33%, але все ж поступається показнику жовтня 2022-го на 12,6%.