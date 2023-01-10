- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
За 2022 рік український ринок електромобілів зріс у півтора раза: топ-5 марок
За підсумками 2022 року українці придбали 13,6 тисяч авто, з нульовим рівнем викидів, що у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком. Про це 10 січня повідомила асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".
Зазначається, що лише у грудні український автопарк поповнили майже 1,6 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 66% більше, ніж цього ж місяця 2021 року.
З цієї кількості 21% — нові авто, тоді як у грудні 2021 року показник становив 17%.
"Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо у 2021 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 14%, то за підсумками минулого року – 17 відсотків", - зазначили в "Укравтопромі".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Експерти зауважили, що найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan LEAF.
ТОП-5 ринку легкових електромобілів, по кількості, що українці придбали в 2022 році, виглядає так:
- Nissan LEAF – 2349 шт;
- Volkswagen ID.4 – 1407 шт;
- Tesla Model 3 – 952 шт;
- Volkswagen e-Golf – 862 шт;
- Renault Zoe – 674 шт.
Відомо, що в листопаді українці придбали близько 2,2 тис нових та вживаних електрокарів. Цей показник хоча і перевищує результат листопада 2021 року на 33%, але все ж поступається показнику жовтня 2022-го на 12,6%.