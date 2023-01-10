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За 2022 год украинский рынок электромобилей вырос в полтора раза: топ-5 марок
По итогам 2022 года украинцы приобрели 13,6 тысячи авто, с нулевым уровнем выбросов, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом. Об этом 10 января сообщила ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".
Отмечается, что только в декабре украинский автопарк пополнили почти 1,6 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 66% больше, чем в этом же месяце 2021 года.
Из этого количества 21% — новые автомобили, тогда как в декабре 2021 года показатель составил 17%.
"Помимо общего роста рынка электромобилей произошел рост на нем доли новых машин. Если в 2021 году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 14%, то по итогам прошлого года – 17 процентов", - добавили в "Укравтопроме".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эксперты отметили, что самым популярным легковым электромобилем остается Nissan LEAF.
ТОП-5 рынка легковых электромобилей, по количеству, которое украинцы приобрели в 2022 году, выглядит так:
- Nissan LEAF – 2349 шт;
- Volkswagen ID.4 – 1407 шт;
- Tesla Model 3 – 952 шт;
- Volkswagen e-Golf – 862 шт;
- Renault Zoe – 674 шт.
Известно, что в ноябре украинцы приобрели около 2,2 тыс новых и подержанных электрокаров. Этот показатель хотя и превышает результат ноября 2021 на 33%, но все же уступает показателю октября 2022-го на 12,6%.