В Україні впали продажі електромобілів

В листопаді українці придбали близько 2,2 тис нових та вживаних електрокарів. Цей показник хоча і перевищує результат листопада 2021 року на 33%, але все ж поступається показнику жовтня 2022-го на 12,6%.

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Про це свідчать результати аналізу статистики реєстрацій електрокарів Інституту досліджень авторинку.

"Зважаючи на терористичні атаки Росії на українську критичну інфраструктуру та проблеми із постачанням електроенергії минулого місяця, такі показники можна вважати навіть непоганими. Адже, попри усі ризики, хоч і у менших кількостях, українці продовжують купувати електричні авто", — зазначали дослідники.

У жовтні 55,5% (1194 шт) проданих електрокарів в Україні привезли вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 32% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (688 шт).

З'ясувалося, що в Україні уже четвертий місяць поспіль нарощуються обсяги продажів нових електроавто. У жовтні показник зафіксований на рівні 11,5% (282 шт.) від загальної кількості.

Рейтинг найпопулярніших електрокарів, придбаних на внутрішньому ринку, очолили Nissan Leaf (186 угод купівлі-продажу), Volkswagen ID.4 (79 шт) та Volkswagen Golf (36 угод).

Nissan Leaf також очолив рейтинг імпортованих вживаних електрокарів з показником в 246 одиниць проданих авто. На друге місце піднялася Tesla Model 3 (129 шт.), натомість Volkswagen ID.4 (111 шт.) опустився на третю сходинку.

В рейтингу нових електромобілів перше місце за підсумками жовтня утримує Volkswagen ID.4 (96 шт), друге — Honda M-NV (26 шт), а третє — Hyundai Ioniq 5 (17 шт).

Відомо, що до російських атак на об'єкти електроенергетики, понад 66% українських водіїв думали над тим, щоб купити електрокар або гібридний автомобіль. З них 41% замислився над цим через зростання цін на пальне, ще 36% пояснили це економічною вигодою від користування електромобілями.

В США фіксувался схожа тенденція: близько 25% опитаних громадян заявили, що наступним авто, яке вони куплять, буде електромобіль, оскільки ціни на бензин злетіли до рекордного рівня.