​​В Україні попит на вживані авто скоротився втричі

Всього, з січня по серпень 2022 року, українські номери отримали майже 327 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік.

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Про це повідомляє УкрАвтопром.

Так, за минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тисяч уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортних б/у авто виявилась у тричі меншою за показник серпня 2021 року.

Відносно липня поточного року поповнення автопарку України вживаними авто зменшилось на 64%.

Найчастіше на українські номери у серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf - 987 одиниць.

Другу сходинку посідає Renault Megane - 841 розмитнених і зареєстрованих авто.

На третьому місці Volkswagen Passat – 773 автівок такої моделі отримали українську реєстрацію.

На четвертому місці у список потрапила Skoda Octavia - 499 одиниць. А замкнули п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 одиниць.

Всього, з січня по серпень 2022 року, українські номери отримали майже 327 тисяч вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше ніж торік та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.

Нагадаємо, що паркування на муніципальних майданчиках в Києві буде тимчасово безплатним.