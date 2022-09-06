​​В Украине спрос на подержанные авто сократился втрое

Всего, с января по август 2022 года, украинские номера получили почти 327 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщает УкрАвтопром.

Так, за прошлый месяц украинцы зарегистрировали 16,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортных б/у авто оказалось в три раза меньше показателя августа 2021 года.

Относительно июля текущего года пополнение автопарка Украины подержанными авто уменьшилось на 64%.

Чаще всего на украинские номера в августе переходили автомобили модели Volkswagen Golf – 987 единиц.

Вторую строчку занимает Renault Megane – 841 растаможенных и зарегистрированных авто.

На третьем месте Volkswagen Passat – 773 автомобиля такой модели получили украинскую регистрацию.

На четвертом месте в список попала Skoda Octavia – 499 единиц. А замкнули пятерку лидеров Ford Focus с результатом 482 единиц.

Всего, с января по август 2022 года, украинские номера получили почти 327 тысяч подержанных машин, завезенных из других стран, что на 9% больше чем в прошлом году и в 13,4 раза больше новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период.

Напомним, что парковка на муниципальных площадках в Киеве будет временно бесплатной.