На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы Ford Escort: названа цена лота

Ford Escort RS Turbo Series 1, принадлежавший принцессе Диане, ушел с молотка за 724,5 тысяч фунтов стерлингов (851,070 долларов США) на аукционе, который провели в субботу, 27 августа, на британском автодроме Сильверстоун.

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Об этом сообщает CNN.

Ford Escort был последним авто принцессы, она управляла им в период с 1985 по 1988 год. Диану часто видели за рулем автомобиля.

"RS Turbo Series 1 обычно белого цвета, но телохранитель королевской семьи попросил покрасить авто для Дианы в черный цвет", - рассказали организаторы аукциона.

Мероприятие провели в канун 25-летия со дня смерти принцессы Дианы. Она погибла в возрасте 36 лет. Принцесса была пассажиркой лимузина, разбившегося в тоннеле в Париже в 1997 году.

Напомним, недавно сообщалось, что аукционный дом Christie's объявил о продаже коллекции произведений искусства Пола Г. Аллена, умершего в 2018 году соучредителя Microsoft. Коллекцию, включающую в себя шедевры Ренуара и Роя Лихтенштейна, оценивают более чем в 1 миллиард долларов.

На аукцион выставят 150 лотов, и он станет самым большим в истории Christie's. Все вырученные средства планируют направить на благотворительность, как завещал Аллен.