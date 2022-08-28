На аукціоні продали автомобіль принцеси Діани Ford Escort: названо ціну лота

Ford Escort RS Turbo Series 1, що належав принцесі Діані, пішов з молотка за 724 500 фунтів стерлінгів (851 070 доларів США) на аукціоні, який провели в суботу, 27 серпня, на британському автодромі Сільверстоун.

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Про це повідомляє CNN.

Ford Escort був останнім авто принцеси, вона керувала ним в період з 1985 по 1988 рік. Діану часто бачили за кермом автомобіля.

"RS Turbo Series 1 зазвичай білого кольору, але охоронець королівської сім'ї попросив пофарбувати авто для Діани в чорний колір", — розповіли організатори аукціону.

Захід провели напередодні 25-річчя з дня смерті принцеси Діани. Вона загинула у віці 36 років. Принцеса була пасажиркою лімузину, який розбився в тунелі в Парижі в 1997 році.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що аукціонний дім Christie’s оголосив про продаж колекції творів мистецтва Пола Г. Аллена, співзасновника Microsoft, який помер у 2018 році. Колекцію, що включає в себе шедеври Ренуара та Роя Ліхтенштейна, оцінюють у понад 1 мільярд доларів.

На аукціон висталять 150 лотів, і він стане найбільшим в історії Christie's. Всі виручені кошти планують направити на благодійність, як заповів Аллен.