На аукціон виставили найдорожчу колекцію творів мистецтва, що належить співзасновнику Microsoft

Аукціонний дім Christie’s оголосив про продаж колекції творів мистецтва Пола Г. Аллена, співзасновника Microsoft, який помер у 2018 році. Колекцію, що включає в себе шедеври Ренуара та Роя Ліхтенштейна, оцінюють у понад 1 мільярд доларів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Christie’s повідомив в Facebook.

На аукціон висталять 150 лотів, і він стане найбільшим в історії Christie's. Всі виручені кошти планують направити на благодійність, як заповів Аллен.

"Це велика подія для арт-ринку та для світу мистецтва. Той факт, що він охоплює п’ять століть великого мистецтва — від Боттічеллі до Девіда Хокні, плюс, звичайно, дуже надихаюча постать Пола Аллена, плюс той факт, що продаж присвячений благодійності — ми справді зворушені цим надзвичайним проектом. Це щось дуже особливе", — прокоментував виконавчий директор Christie’ Гійом Черутті.

Серед найвідоміших робіт із колекції Алленів, які будуть виставлені на продаж, — акриловий і паперовий колаж Джаспера Джонса "Маленький фальшивий старт" 1960 року, вартість якого оцінюється в понад 50 мільйонів доларів, а також картина Поля Сезанна "La Montagne Sainte-Victoire" (1888), оцінюється в понад 100 мільйонів доларів.

Інших подробиць про те, які саме роботи будуть запропоновані, Christie's поки не повідомляє.

У 2000 році Аллен заснував Experience Music Project — нині Музей поп-культури. Аллен також розглядав мистецтво як важливу інвестицію. У 2016 році на Christie's він був анонімним покупцем полотна Моне 1891 року зі стогом сіна за 81,4 мільйона доларів, що на той час побило рекорд за вартістю лота. Того ж року він продав картину Герхарда Ріхтера із зображенням американського винищувача за 25,6 мільйона доларів, що вдвічі перевищує 11,2 мільйона доларів, які він заплатив десять років тому, а в 2014 році він продав картину Марка Ротко за 56,2 мільйона доларів, за яку він заплатив 34,2 мільйона доларів у 2007 році.

У 2010 році Аллен пообіцяв, що після своєї смерті передасть більшу частину своїх статків на благодійність. На той момент він посідав 37-е місце у списку найбагатших людей світу, за версією журналу Forbes, з капіталом у 13,5 млрд доларів.

Пол Аллен, який разом зі своїм другом дитинства Біллом Гейтсом заснував Microsoft у 1975 році, помер у 2018 році у віці 65 років.