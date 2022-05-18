Американська художниця продає свою картину щоб видати книгу про героїчних українських жінок "Незламні" від WoMo

Мета книги — привернути увагу світової спільноти до всеохопної діяльності українських жінок, що пішли до лав ЗСУ чи теороборони, під кулями розвозять гуманітарну допомогу, рятують з-під завалів поранених, надають медичну допомогу, допомагають евакуйовувати дітей, літніх людей, тварин

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Американська мисткиня українського походження Оля Рондяк продає свою картину "Настя", щоб зібрати кошти для створення книги про героїчних українських жінок "Незламні", яку видає жіночий сайт WoMo.

"Як американка та художниця, яка живе 25 років в Україні, я надзвичайно захоплююся збереженням української культури та історії. Мої предки навчили мене не тільки поважати свободу, а й як важко за неї боротися. Героїнь на передовій захисту свободи в Україні потрібно не лише визнавати, а й пам’ятати та шанувати наступним поколінням", — каже Оля Рондяк.

Художниця Оля Рондяк народилася у США в сім'ї українців. Мати та дідусь мистикині були змушені емігрувати до США під час Другої світової війни, аби уникнути радянського терору. Тепер Рондяк розповідає історію своєї сім’ї через мистецтво. Її картини, колажі, скульптури та конструкції одягу наповнені історією її сім’ї та її життя в українській діаспорі.

У 2018 році мисткиня представила в Українському інституті Америки в Нью-Йорку та у Києві виставку "Identity, Interrupted" («Ідентичність, перервана»), яка народилася, зокрема, під під впливом Революції Гідності 2013-2014 років.

Мисткиня написала картину "Настя". На ній волонтерка Настя Тиха, яка врятувала зі зруйнованого Ірпеня 19 собак. Про неї WoMo писало у спецпроєкті "Незламні". Це проєкт про жінок, які долучилися до боротьби з російськими окупантами: хтось у лавах ЗСУ, хтось рятуючи з-під завалів поранених, а хтось шукаючи та надаючу гуманітарну допомогу.

Редакція жіночого видання WoMo у березні 2022 року розпочала міжнародний спецпроєкт "Незламні". Ми публікуємо історії сміливих українок, які боронять країну від зухвалого ворога.

"За 82 днів війни ми написали вже 14 історій про незламних українських жінок, які окрім себе та своїх родин рятують притулки для тварин, приймають тисячі тонн гуманітарної допомоги та оснащують наших бійців усім потрібним — від бронежилетів до літаків. Таких історій сотні. І ми хочемо зібрати їх у книзі та видати двома мовами — українською та англійською, щоб про незламність українок дізнався весь світ", — каже головна редакторка WoMo Вікторія Покатіс.

Мета книги — привернути увагу світової спільноти до всеохопної діяльності українських жінок, що пішли до лав ЗСУ чи теороборони, під кулями розвозять гуманітарну допомогу, рятують з-під завалів поранених, надають медичну допомогу, допомагають евакуйовувати дітей, літніх людей, тварин.

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Український жіночий портал WoMo входить до медіахолдингу ekonomika+, який був заснований у 1998 році. В активі компанії окрім WoMo ще три онлайн-видання — delo.ua, ZZA, mmr.ua — та діловий журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Щомісячна аудиторія холдингу — 4,5 млн відвідувачів.