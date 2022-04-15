WoMo за підтримки франко-української торгово-промислової палати та посольства Швеції в Україні запустило проєкт про українок "Незламні"

Мета проєкту — привернути увагу світової спільноти до всеохопної діяльності українських жінок, що вступили до лав ЗСУ чи теороборони, які шукають та під кулями розвозять гуманітарну допомогу, рятують з-під завалів поранених, надають медичну допомогу, ціною власної безпеки евакуюють дітей, літніх людей, тварин.

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Редакція жіночого видання WoMo за підтримки Торгово-промислової палати Франції та посольства Швеції в Україні запускає міжнародний спецпроєкт "Незламні", у якому розкаже історії сміливих українських жінок, які попри небезпеку та горе беруть повноцінну участь у війні з Росією з 24 лютого.

"Незламні" — це про кожну з нас. Про силу нашого духу, про жіночу єдність і силу, про стійкість, коли треба покинути дім та врятувати спочатку сім'ю, а потім країну. Це про силу не падати духом, підтримувати зараз хто чим може та навіть більше, відкривати в собі якості, яких не очікували, допомагати та будувати плани, як потім все це відбудовувати. Цей проєкт і про жінок на передовій, але він і про те, наскільки кожна з нас сильна, що ми навіть не уявляли", — каже головна редакторка WoMo Вікторія Покатіс.

Мета проєкту – привернути увагу світової спільноти до всеохопної діяльності українських жінок, що вступили до лав ЗСУ чи теороборони, які шукають та під кулями розвозять гуманітарну допомогу, рятують з-під завалів поранених, надають медичну допомогу, ціною власної безпеки евакуюють дітей, літніх людей, тварин.

"Франко-українська торгово-промислова палата завжди була на боці жінок, підтримуючи їх у професійній кар’єрі та підприємницькій діяльності. Щодня ми були свідками неймовірної сили українок, а сьогодні вражені їх мужністю. Під час цієї несправедливої та жахливої війни франко-українська ТПП вирішила підтримати журнал WоMо. Журнал, який завжди прагнув зробити жінок помітними в суспільстві. Вітаємо Вікторію Покатіс, головну редакторку WоMо, за цей спецпроєкт "Незламні", який ми з гордістю підтримуємо", — каже директорка Франко-української торгово-промислової палати Мод Жозеф.

Героїні проєкту – прості українки, які ще вчора жили звичайним життям, будували кар’єру, керували бізнесом, виховували дітей, а зараз кожна воює на своєму фронті, пришвидшуючи перемогу України. Саме через їхні історії, в яких кожна людина зможе впізнати себе, WoMo розповідатиме про війну, продовжуючи інформаційну боротьбу.

"Жінки — важливі агенти і лідерки змін. З початку агресії вони не припиняли свою роботу, та змінюють свою діяльність залежно від нагальних потреб. Важливо, щоб жінки брали участь у прийнятті рішень по всіх напрямках, адже ми знаємо з досвіду, що участь жінок робить рішення більш інклюзивним та краще відповідає потребам усіх, у тому числі вразливих груп. Цей проєкт — це важлива можливість почути різні історії жінок та показати їхню роботу", — підкреслює посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

Ознайомитися детальніше можна тут: https://womo.ua/nezlamni/. Закликаємо запропонувати героїню, заповнивши форму https://forms.gle/sdiiHLoyyqFzXCYM6, та розказувати про проєкт.

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