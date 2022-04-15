WoMo при поддержке франко-украинской торгово-промышленной палаты и посольства Швеции в Украине запустило проект об украинках "Несокрушимые"

Цель проекта – привлечь внимание мирового сообщества к всеохватывающей деятельности украинских женщин, вступивших в ряды ВСУ или теоробороны, которые ищут и под пулями развозят гуманитарную помощь, спасают из-под завалов раненых, оказывают медицинскую помощь, ценой собственной безопасности эвакуируют детей, пожилых людей, животных.

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Редакция женского издания WoMo при поддержке Торгово-промышленной палаты Франции и посольства Швеции в Украине запускает международный спецпроект "Несокрушимые", в котором расскажет истории смелых украинских женщин, которые, несмотря на опасность и горе, принимают полноценное участие в войне с Россией с 24 февраля.

"Несокрушимые" – это о каждой из нас. О силе нашего духа, о женском единстве и силе, об устойчивости, когда надо покинуть дом и спасти сначала семью, а потом страну. Это о силе не падать духом, поддерживать сейчас кто чем может и даже больше, открывать в себе качества, которых не ожидали, помогать и строить планы, как потом все это восстанавливать. Этот проект и о женщинах на передовой, но он и о том, насколько каждая из нас сильна, что мы даже не представляли", — говорит главный редактор WoMo Виктория Покатис.

Цель проекта – привлечь внимание мирового сообщества к всеохватывающей деятельности украинских женщин, вступивших в ряды ВСУ или теоробороны, которые ищут и под пулями развозят гуманитарную помощь, спасают из-под завалов раненых, оказывают медицинскую помощь, ценой собственной безопасности эвакуируют детей, пожилых людей, животных.

"Франко-украинская торгово-промышленная палата всегда была на стороне женщин, поддерживая их в профессиональной карьере и предпринимательской деятельности. Каждый день мы были свидетелями невероятной силы украинок, а сегодня поражены их мужеством. Во время этой несправедливой и страшной войны франко-украинская ТПП решила поддержать журнал WоMо. Журнал, который всегда стремился сделать женщин заметными в обществе. Поздравляем Викторию Покатис, главного редактора WоMо, за этот спецпроект "Несокрушимые", который мы с гордостью поддерживаем", — говорит директор Франко-украинской торгово-промышленной палаты Мод Жозеф.

Героини проекта – простые украинки, которые еще вчера жили обычной жизнью, строили карьеру, руководили бизнесом, воспитывали детей, а сейчас каждая воюет на своем фронте, приближая победу Украины. Именно через их истории, в которых каждый человек сможет узнать себя, WoMo будет рассказывать о войне, продолжая информационную борьбу.

"Женщины — важные агенты и лидеры перемен. С начала агрессии они не прекращали свою работу и меняют свою деятельность в зависимости от насущных потребностей. Важно, чтобы женщины участвовали в принятии решений по всем направлениям, ведь мы знаем из опыта, что участие женщин делает решение более инклюзивным и лучше соответствует потребностям всех, в том числе уязвимых групп. Этот проект — это возможность услышать разные истории женщин и показать их работу", — подчеркивает посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

Ознакомиться подробнее можно здесь: https://womo.ua/nezlamni/. Призываем предложить героиню, заполнив форму https://forms.gle/sdiiHLoyyqFzXCYM6, и рассказать о проекте.

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