Манипуляции на рынке: регулятор и наблюдательный совет "Энергоатома" проверят аукцион по продаже электроэнергии

НКРЭКУ и наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом"" проверяют обстоятельства аукциона по продаже электроэнергии, который состоялся 27 октября 2026 года. Регулятор отдельно исследует дальнейший резкий рост цены на рынке "на сутки вперед".

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщения НКРЭКУ и наблюдательного совета " Энергоатома ".

НКРЭКУ приступила к исследованию обстоятельств функционирования оптового энергетического рынка, связанных с аукционом "Энергоатома" на Украинской энергетической бирже 27 октября и дальнейшим ростом цены на РДН 28 октября.

Наблюдательный совет "Энергоатома" также принял в известность письмо председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса от 5 ноября о деятельности компании в сфере торговли электроэнергией.

В совете заявили, что серьезно относятся к любым утверждениям о возможном манипулировании рынком или неправомерном использовании инсайдерской информации.

Аукцион включили в независимый анализ

С июня 2026 г. компания EY проводит независимый анализ системы корпоративного управления и внутреннего контроля "Энергоатома". Он уже включает вопросы продажи электроэнергии.

Теперь в анализ включат и обстоятельства аукциона 27 октября. Будут проверять, как он готовился, соглашался и документировался, соблюдали ли внутренние политики и процедуры, а также насколько эффективны механизмы контроля в сфере продаж электроэнергии.

По результатам должны определить, были ли недостатки, требующие корректирующих мер.

Наблюдательный совет также пообещал передавать компетентным органам информацию, которая может свидетельствовать о возможных нарушениях.

"Энергоатом" снова попал в скандал с продажей электроэнергии

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус требует немедленно уволить руководство ОП "Энергоатом-Трейдинг2", которое организовало аукцион по продаже электроэнергии 27 октября.

Герус заявил, что из-за аукциона "Энергоатом" мог недополучить около 1,8 млрд грн.

27 октября компания продала 2 000 МВт базовой нагрузки со снабжением на 1-10 ноября по средневзвешенной цене 5 313,78 грн/МВт·ч без НДС.

Позже в тот же день цена на РДН резко выросла. По данным Геруса, средняя цена за 1-6 ноября составила 9098,32 грн/МВт·ч, что существенно превышало цену аукциона.

Похожая ситуация была и с предыдущими аукционами "Энергоатома". Зимой Герус заявлял, что двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии НАЭК "Энергоатом", заключенные по результатам аукциона 14 января, до повышения предельных цен на спотовых рынках должны быть разорваны, чтобы минимизировать потери компании, которые сейчас он оценивает примерно в 2 млрд грн .