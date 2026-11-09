В центре Киева на три недели частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

С 10 по 30 ноября в Шевченковском районе Киева частично будут ограничивать движение по улице Богдана Хмельницкого. Причина – аварийное состояние дорожного покрытия на участке длиной около 300 метров.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Ремонт будут проводить на участке от дома №54 по улице Богдана Хмельницкого до улицы Михаила Коцюбинского.

Специалисты Шевченковского ШЭУ планируют снять покрытие, откалибровать его элементы и повторно уложить их.

В Киевавтодоре отмечают, что такой подход позволит максимально использовать имеющиеся материалы во время ремонта аварийного участка.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, в Киеве до 30 ноября также ограничили движение по Броварскому проспекту. Там дорожники ремонтируют асфальтобетонное покрытие на участке от транспортной развязки у улицы Строителей до станции метро "Черниговская".