- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
В центре Киева на три недели частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
С 10 по 30 ноября в Шевченковском районе Киева частично будут ограничивать движение по улице Богдана Хмельницкого. Причина – аварийное состояние дорожного покрытия на участке длиной около 300 метров.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
Ремонт будут проводить на участке от дома №54 по улице Богдана Хмельницкого до улицы Михаила Коцюбинского.
Специалисты Шевченковского ШЭУ планируют снять покрытие, откалибровать его элементы и повторно уложить их.
В Киевавтодоре отмечают, что такой подход позволит максимально использовать имеющиеся материалы во время ремонта аварийного участка.
Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, в Киеве до 30 ноября также ограничили движение по Броварскому проспекту. Там дорожники ремонтируют асфальтобетонное покрытие на участке от транспортной развязки у улицы Строителей до станции метро "Черниговская".