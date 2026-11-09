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У центрі Києва на три тижні частково обмежать рух вулицею Богдана Хмельницького

У центрі Києва на три тижні частково обмежать рух вулицею Богдана Хмельницького
У центрі Києва на три тижні частково обмежать рух вулицею Богдана Хмельницького

Із 10 до 30 листопада у Шевченківському районі Києва частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького. Причина - аварійний стан дорожнього покриття на ділянці завдовжки близько 300 метрів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Ремонт проводитимуть на ділянці від будинку №54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.

Фото 2 — У центрі Києва на три тижні частково обмежать рух вулицею Богдана Хмельницького

Фахівці Шевченківського ШЕУ планують зняти старе покриття, відкалібрувати його елементи та повторно укласти їх.

У "Київавтодорі" зазначають, що такий підхід дозволить максимально використати наявні матеріали під час ремонту аварійної ділянки.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у Києві до 30 листопада також обмежили рух Броварським проспектом. Там дорожники ремонтують асфальтобетонне покриття на ділянці від транспортної розв’язки біля вулиці Будівельників до станції метро "Чернігівська".

Автор:
Тетяна Гойденко

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