Мерц пригрозив заблокувати бюджет ЄС без спільного фінансування України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Берлін може не підтримати семирічний бюджет Європейського Союзу на 2028-2034 роки, якщо всі країни-члени не візьмуть на себе зобов’язання фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Мерц пов’язав підтримку Німеччиною майбутнього бюджету ЄС із досягненням спільної домовленості щодо фінансування України.

За оцінками, у 2027 році Україна зіткнеться з дефіцитом фінансування приблизно у €70 млрд. Європейський Союз уже заявляв про готовність покрити близько двох третин цієї суми.

Єврокомісія опрацьовує різні варіанти залучення коштів, серед яких додаткові спільні запозичення.

Мерц вимагає участі всіх країн ЄС

Канцлер Німеччини наполягає, що участь у фінансуванні України має бути спільною для всіх членів Євросоюзу.

За даними FT, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія вже дали зрозуміти, що не планують брати участь у подальшому фінансуванні України.

Мерц також виступає за створення довгострокового механізму, який забезпечив би Україні передбачуване фінансування з 2028 року.

Берлін хоче, щоб у майбутньому такі рішення могли ухвалюватися кваліфікованою більшістю держав ЄС, а не одностайно. Це дозволило б зменшити ризик блокування фінансової допомоги окремими країнами.

Німеччина використовує переговори про бюджет ЄС

Німеччина є найбільшим чистим донором бюджету Євросоюзу, тому має значний вплив на переговори щодо нового семирічного фінансового плану.

Йдеться про бюджет ЄС на 2028-2034 роки, загальний обсяг якого у пропозиції Єврокомісії наближається до €2 трлн.

Переговори щодо фінансування України відбуваються паралельно з дискусіями про цей бюджет. Берлін прагне закріпити підтримку Києва не лише на 2027 рік, а й на наступний фінансовий період ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий забезпечити приблизно дві третини додаткових потреб України у 2027 році. Йдеться про близько €46,7 млрд із необхідних €70 млрд. Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляв, що рішення щодо фінансування України можуть ухвалити вже у листопаді.