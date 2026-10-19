Дві країни ЄС виступили проти додаткового фінансування України на 70 млрд євро

Україна звернулася до Європейського Союзу із проханням про надання 70 млрд євро додаткової допомоги на 2027 рік, але Словаччина і Угорщина не долучаться до цієї ініціативи.

Як пише Dilo, про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає DennikN.

Він зауважив, що в Євросоюзі наразі немає узгодження щодо довготермінового бюджету на період 2028-2034 років, а країни-члени поки не можуть дійти згоди.

Словаччина та Угорщина відмовилися фінансувати нову позику Україні

Фіцо вважає, що досягти домовленості до кінця року буде складно, як це просуває президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Словацький прем'єр підкреслив, що Словаччина не братиме участі у фінансуванні додаткових потреб України на суму 70 млрд євро у 2027 року. Окрім того, він повідомив, що очільник уряду Угорщини Петер Мадяр долучився до його позиції.

Водночас Фіцо назвав "небезпечним" пов'язування переговорів про майбутній бюджет Євросоюзу з фінансуванням України.

За його словами, Словаччина готова підтримувати Україну в інший спосіб. Серед можливих напрямів він назвав проєкти в освіті, дорожній інфраструктурі та енергетиці.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Нагадаємо, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.