У ЄС здивувалися величезному дефіциту бюджету України у $27 млрд і запитують, куди Київ витрачає гроші

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько $27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Як пише Dilo, про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що європейські чиновники не очікували на величезний дефіцит українського оборонного бюджету, і запит Києва про виділення до кінця року 27 мільярдів доларів став для них несподіванкою. У приватних розмовах деякі з них запитують, наскільки ефективно Україна витрачає гроші і чи не завищує свої фінансові потреби.

За даними видання, наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

На що Україні потрібні додаткові гроші

Президент Володимир Зеленський заявив, що за попереднього керівництва Міністерства оборони було заздалегідь витрачено гроші, заплановані на кінець року. Колишній міністр оборони Михайло Федоров це заперечує та стверджує, що за нього дефіциту такого масштабу не було.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що ще на початку року її попередили, що очікується дефіцит у розмірі близько 7,5 мільярда доларів. Проте, за словами Підласи, військові витрати за перші вісім місяців поточного року зросли більш ніж на 17%, порівняно з попереднім. Вона заявляє, що через посилення російських атак на українську промисловість, у тому числі на металургійні заводи та експортний зерновий коридор, Україна лише за минулий місяць втратила приблизно половину очікуваних доходів.

Україна хоче отримати гроші швидше

Навесні Євросоюз погодив для України кредит на 90 мільярдів євро. Україна мала отримувати кошти поступово у 2026–2027 роках, однак через зростання оборонних витрат Київ хоче отримати частину фінансування раніше.

Але якщо кошти, передбачені на 2027 рік, використати вже зараз, наступного року фінансовий запас України буде меншим. Тому європейські чиновники мають не лише перевірити нинішній дефіцит, а й оцінити, скільки грошей Україні знадобиться у наступному році.

Як пише NYT, несподіваний запит може ускладнити відносини Києва із союзниками саме в той момент, коли Україна все сильніше залежить від європейського фінансування через скорочення підтримки з боку США.

Київ також продовжує наполягати на використанні заморожених російських державних активів. У Європі зберігається близько 210 млрд євро таких активів. Україна хоче, щоб їх використали для фінансування оборони, однак навколо цього питання залишаються юридичні та фінансові суперечки.

Зокрема, Бельгія побоюється можливих судових позовів і фінансових ризиків, оскільки значна частина російських активів перебуває саме в бельгійському депозитарії Euroclear.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.