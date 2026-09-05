Бюджетна ситуація в Україні найгірша з 2022 року – глава Мінфіну Марченко

Бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення. Вже виникли проблеми з ліквідністю, а потреба у зовнішньому фінансуванні зростає.

Як пише Dilo, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Euronews.

"Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки", — сказав міністр.

За його словами, пріоритетом залишаються військові витрати та закупівля озброєння. Якщо Україна не отримає необхідного зовнішнього фінансування, уряду може знадобитися скоротити невійськові видатки.

"У нас не було подібної ситуації з 2022 року; ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до того ж сценарію, що й у 2022 році", — зазначив Марченко.

Дефіцит на 2027 рік

Міністр повідомив, що під час підготовки нового бюджету уряд виходить із припущення, що війна триватиме у 2027 році. Наразі Україна має знайти $32,6 млрд для покриття прогнозованого дефіциту фінансування.

Марченко також закликав європейські країни розглянути можливість використання заморожених російських активів. Йдеться приблизно про $300 млрд активів РФ.

За словами міністра, українська пропозиція передбачає зміну відповідальності за ці активи, що мають зменшити юридичні ризики для Бельгії та Euroclear.

"Ми хочемо обговорити це; план створює нові умови, за яких судові суперечки з Росією не є обов’язком Бельгії, а спільною відповідальністю 27 країн", — сказав Марченко.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України розробляє проєкт державного бюджету на 2027 рік, виходячи з припущення, що війна триватиме. Попередньо непокритий дефіцит фінансування, який необхідно буде залучити, оцінюють у 32,6 мільярда доларів США.