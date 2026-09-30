Київ отримає €50 млн від Європейського банку: як ці кошти змінять роботу метрополітену

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть столиці України кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю сучасних енергоефективних вагонів метро, а також спеціального обладнання для їхнього технічного обслуговування і діагностики.

Як пише Dilo, про це йдеться в офіційному пресрелізі фінустанови.

Фінансування від Банку дозволить КП "Київський метрополітен" придбати новий рухомий склад разом із необхідними запасними частинами та інструментами. Цей кредит забезпечено частковою гарантією від уряду Іспанії та доповнено безповоротним грантовим фінансуванням із власних ресурсів ЄБРР.

Очікується, що нові вагони будуть на 25% енергоефективнішими за застарілі аналоги, які вони поступово замінять. Це дозволить забезпечити більш екологічні, безпечні та надійні транспортні послуги для пасажирів.

В ЄБРР нагадують, що київське метро залишається основою міської мережі громадського транспорту, а його станції виконують критично важливу функцію тимчасових укриттів під час повітряних атак.

Окрім закупівлі рухомого складу, проєкт передбачає масштабну співпрацю для покращення інклюзивності міського транспорту.

Банк підтримає проведення спеціального аудиту доступності, результати якого стануть основою для плану дій з розбудови безбар'єрної інфраструктури для людей з інвалідністю, ветеранів, пасажирів літнього віку та батьків із маленькими дітьми. Це покращить мобільність для 3,2 мільйона жителів столиці.

Також у партнерстві з ініціативою структури "ООН-Жінки" — She Drives буде реалізовано програму професійної підготовки машиністів електропоїздів для Київського метрополітену, в межах якої учасниці пройдуть трирічне навчання.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" планує використати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію когенераційних установок у Києві.