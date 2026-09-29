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Україна та Європейський банк готують план фінансування на 2026–2027 роки: на що спрямують кошти

Сергій Корецький з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо
Прем'єр-міністр обговорив з керівництвом ЄБРР підтримку енергетики / Сергій Корецький

Уряд України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) обговорили ключові фінансові потреби держави на 2026–2027 роки. Головними темами переговорів стали енергетична безпека, оновлення інфраструктури "Укрзалізниці" та запуск масштабного механізму страхування воєнних ризиків.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та керівництвом фінустанови.

"Детально обговорили з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та керівництвом банку фінансові потреби України на 2026–2027 роки. Один із головних напрямів розмови — енергетика. Працюємо з ЄБРР над покращенням роботи балансуючого ринку електроенергії, прискоренням реалізації енергетичних проєктів та посилення співпраці банку з державними компаніями", — зазначив очільник уряду.

Окрему увагу сторони приділили транспортній галузі. Зокрема, обговорювалися практичні заходи для підтримки оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" та подальшого розвитку критично важливих транспортних коридорів.

Під час зустрічі українська сторона презентувала ініціативу щодо страхування воєнних ризиків, на яку у проєкті бюджету на 2027 рік закладається 1 мільярд доларів, та розраховує на залучення банку до цього проєкту.

Прем'єр також нагадав, що від початку повномасштабної війни ЄБРР спрямував на посилення української економіки понад 10,5 млрд євро.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" планує використати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію когенераційних установок у Києві.

Автор:
Тетяна Бесараб

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