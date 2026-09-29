Польський ритейлер Pepco збільшив прогноз чистого прибутку на 60%

Польський рітейлер Pepco покращив свій прогноз чистого прибутку на весь рік та оголосив про старт нової програми викупу акцій на суму 400 мільйонів євро. Компанія завершила трансформаційний рік із сильними фінансовими результатами, попри виклики на ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Компанія, що котирується на Варшавській фондовій біржі, очікує, що зростання її базового чистого прибутку перевищить 60% у фінансовому році, порівняно з попередніми оцінками у понад 50%.

Очікуваний річний дохід перевищити 4,5 мільярда євро. Такому успіху сприяв сильний четвертий квартал, де порівняльний дохід зріс на 9,5%.

Генеральний директор Pepco Стефан Борхерт зазначив, що довгострокові угоди з постачальниками допомогли компанії забезпечити вигідне ціноутворення та впевнено розпочати новий період.

Керівник компанії звернув увагу на суперечливу динаміку на ринках, де обмежені бюджети домогосподарств у Західній Європі змушують покупців шукати вигідніші пропозиції.

За словами Борхерта, на більш розвинених ринках спостерігається чіткий перехід представників середнього класу до дисконтних форматів, що створює нові можливості для мережі, зокрема в Італії та Іспанії.

Про Pepco

Pepco — європейський дискаунтер широкого профілю. Основний асортимент включає одяг для родини, товари для дому та іграшки.

Мережа була заснована 22 роки тому в Польщі і входить до складу PepcoGroup.За даними компанії, мережа наразі налічує понад 4 000 магазинами у 19 країнах, а штат перевищує 32 000 співробітників.Щомісячний обсяг обслуговування становить близько 36 мільйонів покупців.Акції PepcoGroup котируються на Варшавській фондовій біржі (WSE: PCO).

Раніше Pepco повідомила про плани розпочати роботу в Україні в другій половині 2026 року й відкрити перші магазини у Києві, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві. Україна стане 20-м ювілейним ринком для компанії.