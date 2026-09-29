Міжнародний виставковий центр у Києві облаштував укриття для понад 2200 людей: як комплекс адаптується до умов війни

Міжнародний виставковий центр (МВЦ) у Києві облаштував на території комплексу приміщення для укриття людей під час повітряних тривог.

Як пише Dilo, рішення ухвалили за результатами комісійного обстеження приміщень МВЦ.

Найбільше укриття розраховане на 1440 людей, ще два можуть одночасно вмістити 483 та 300 осіб відповідно. Загалом в укриттях можуть перебувати 2223 людини.

Облаштовані приміщення дозволяють МВЦ продовжувати роботу під час повітряних тривог. У центрі зазначають, що триває робота з адаптування інфраструктури комплексу до нових безпекових вимог. Розвиток захисної інфраструктури є одним із напрямів управління інфраструктурними активами ARS Capital.

Скористатися укриттями зможуть також люди, які під час повітряної тривоги перебувають поруч із МВЦ.

"Ми робимо все можливе для того, щоб під час атак на Київ люди відчували себе у безпеці. Для цього ми обладнали укриття на понад 2200 людей усім необхідним: системою пожежної безпеки, автономним електроживленням та запасами питної води", – зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа.

Попри повномасштабну війну, на території комплексу регулярно проводять виставки, форуми, конференції, ділові та культурні заходи.

Про Міжнародний виставковий центр

Міжнародний виставковий центр – комплекс для проведення міжнародних виставок, форумів, конгресів, презентацій, спортивних та культурних заходів.

Як зазначено на сайті МВЦ, його загальна площа становить 73 228 кв. м, із яких 38 681,5 кв. м припадає на виставкові зали. Комплекс складається з чотирьох павільйонів та має конгрес-хол і 14 стаціонарних конференц-залів. Також у МВЦ є кімнати для переговорів, приміщення для зберігання коштовних речей і зброї, кафе та ресторани, система кондиціонування повітря та власні паркувальні майданчики.

У червні 2025 року стало відомо, що український підприємець Максим Кріппа отримав контроль над понад 75% ТОВ "Міжнародний виставковий центр". Тоді він заявив про намір зберегти команду МВЦ та розвивати комплекс, орієнтуючись на запити ринку й аудиторії.