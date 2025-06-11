Бізнесмен Максим Кріппа отримав контроль над Міжнародним виставковим центром: що відомо

Український підприємець Максим Кріппа отримав контроль у понад 75% над ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ). Він планує зберегти професійну команду та зробити комплекс більш інноваційним та інклюзивним.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар бізнесмена інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"Угода, що відбулася, стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%", - повідомив він у коментарі агентству.

Кріппа зазначив, що на сьогодні МВЦ має потенціал стати знаковим майданчиком, який презентує світові сучасну Україну.

На його думку, наразі важливо зберегти професійну команду з понад 130 людей, запустити процес переосмислення обʼєкту, зробити його більш інноваційним та інклюзивним, а майбутньому не виключив можливості зміни призначення обʼєкту.

"Будемо враховувати глобальні тренди і орієнтуватися на запит ринку та аудиторій, можливо, тестувати нові формати", — пояснив підприємець.

За оцінкою Кріппи, на сьогодні будівля МВЦ не потребує нагальної модернізації, і розширення чи реконструкція об’єкту не планується.

Про МВЦ

"Міжнародний виставковий центр" — сучасний комплекс світового класу для організації елітних міжнародних виставкових форумів, конгресів, презентацій та культурно-художніх шоу.

Як зазначено на сайті виставкового центру, загальна площа комплекса — 73 228 кв.м, а площа виставкових залів — 38 681,5 кв.м. Споруда складається з чотирьох павільйонів МВЦ має 15 конференц-залів, прес-центр, великі складські приміщення, сучасну систему вентиляції та кондиціювання повітря, приміщення для зберігання коштовних речей і зброї, відділення банків, ресторани, кафе, паркінг тощо.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Антимонопольний комітет погодив купівлю компанією "Ола Файн", яка належить Максиму Кріппі, єдиного майнового комплексу державного підприємства "Готель "Україна" у місті Київ.