АМКУ погодив купівлю київського готелю "Україна" компанією Максима Кріппи

Антимонопольний комітет погодив купівлю компанією "Ола Файн" єдиного майнового комплексу державного підприємства "Готель "Україна" (Київ). Як йдеться у повідомленні АМКУ, відповідний дозвіл було надано 28 листопада.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Нагадаємо, що Фонд державного майна продав цей готель на аукціоні у системі "Прозорро.Продажі" 18 вересня. Початкова ціна лоту становила 1,047 мільярда гривень, переможну ціну ж ціну в сумі майже 2,512 мільярда гривень запропонувало ТОВ "Ола Файн".

Готель "Україна" розташований на алеї Героїв Небесної Сотні над майданом Незалежності в центрі Києва. Він має площу майже 22,5 тисячі квадратних метрів, 365 номерів, ресторан, бізнес-центр та шість конференц-залів. Також у комплекс включено будівлю охорони, нежитлові будівлі, автостоянки, прибудова й навіс.

За умовами аукціону, покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства та зберегти робочі місця працівників готелю протягом півроку. 30 жовтня ФДМ повідомив, що покупець готелю "Україна" сплатив всю суму, включаючи податок на додану вартість, тобто разом - 3,014 мільярда гривень.

Зазначимо, що 100% "Ола Файн" володіє бізнесмен Максим Кріппа (через закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АРС Кепітал"), що проживає в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати).

Нагадаємо також, що в грудні 2023 року "Ола Файн" купила у бізнесмена Вадима Столара київський бізнес-центр "Парус", а ще в 2020 році київський готель "Дніпро" придбала за 1,111 мільярда гривень компанія "Смартленд", пов'язана з Кріппою та кіберспортивною командою NAVI, власником якої він є.

У лютому 2023 року інша компанія Кріппи "Мідал" купила за 311,11 мільйона гривень низку житлових будинків у селищі Козин, а також адмінбудівлю та ресторан, що входять до складу бази відпочинку в урочищі Конча-Заспа під Києвом. Цією нерухомістю раніше володів Промінвестбанк, який нині ліквідується.