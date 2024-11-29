АМКУ согласовал покупку киевской гостиницы "Украина" компанией Максима Криппы

Антимонопольный комитет согласовал покупку компанией "Ола Файн" единого имущественного комплекса государственного предприятия "Гостиница "Украина" (Киев). Как говорится в сообщении АМКУ, соответствующее разрешение было предоставлено 28 ноября.

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Напомним, что Фонд государственного имущества продал эту гостиницу на аукционе в системе "Прозорро.Продажи" 18 сентября. Начальная цена лота составляла 1,047 миллиарда гривен, победную цену же в сумме почти 2,512 миллиарда гривен предложило ООО "Ола Файн".

Гостиница "Украина" расположена на аллее Героев Небесной Сотни над Майданом Независимости в центре Киева. Она имеет площадь почти 22,5 тысячи квадратных метров, 365 номеров, ресторан, бизнес-центр и шесть конференц-залов. Также в комплекс включены нежилые здания, автостоянки, пристройка и навес.

По условиям аукциона, покупатель должен сохранить основной вид деятельности предприятия и сохранить рабочие места сотрудников гостиницы в течение полугода. 30 октября ФГИ сообщил, что покупатель гостиницы "Украина" уплатил всю сумму, включая налог на добавленную стоимость, то есть суммарно – 3,014 миллиарда гривен.

Отметим, что 100% "Ола Файн" владеет бизнесмен Максим Криппа (через закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "АРС Кэпитал"), который живет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Напомним также, что в декабре 2023 года "Ола Файн" купила у бизнесмена Вадима Столара киевский бизнес-центр "Парус", а еще в 2020 году киевскую гостиницу "Днепр" приобрела за 1,111 миллиарда гривен компания "Смартленд", связанная с Криппой и киберспортивной командой NAVI, владельцем которой он является.

В феврале 2023 года другая компания Криппы "Мидал" купила за 311,11 миллиона гривен ряд жилых домов в поселке Козин, а также админздание и ресторан, входящие в состав базы отдыха в урочище Конча-Заспа под Киевом. Этой недвижимостью ранее владел ликвидируемый ныне Проминвестбанк.