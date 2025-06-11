Бизнесмен Максим Криппа получил контроль над Международным выставочным центром: что известно

Украинский предприниматель Максим Криппа получил контроль более чем в 75% над ООО "Международный выставочный центр" (МВЦ). Он планирует сохранить профессиональную команду и сделать комплекс более инновационным и инклюзивным.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий бизнесмена информагентству "Интерфакс-Украина".

"Сошедшее соглашение касается не только акции ATVT, которая владеет 50,04% уставного капитала МВЦ, но и долей Анатолия и Елены Ткаченко, общая приобретенная доля в собственности составляет 75+%", — сообщил он в комментарии агентству.

Криппа отметил, что на сегодняшний день МВЦ имеет потенциал стать знаковой площадкой, которая презентует миру современную Украину.

По его мнению, важно сохранить профессиональную команду из более 130 человек, запустить процесс переосмысления объекта, сделать его более инновационным и инклюзивным, а майб в тнем не исключил возможности изменения назначения объекта.

"Учитывать глобальные тренды и ориентироваться на запрос рынка и аудиторий, возможно, тестировать новые форматы", — пояснил предприниматель.

По оценке Криппы, на сегодняшний день здание МВЦ не нуждается в неотложной модернизации, и расширение или реконструкция объекта не планируется.

О МВЦ

"Международный выставочный центр" — современный комплекс мирового класса для организации элитных международных выставочных форумов, конгрессов, презентаций и культурно-художественных шоу.

Как отмечено на сайте выставочного центра, общая площадь комплекса — 73 228 кв.м, а площадь выставочных залов – 38 681,5 кв.м. Сооружение состоит из четырех павильонов МВЦ имеет 15 конференц-залов, пресс-центр, большие складские помещения, современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, помещения для хранения ценных вещей и оружия, отделения банков, рестораны, кафе, парковки и т.д.

Напомним, в ноябре прошлого года Антимонопольный комитет согласовал покупку принадлежащей Максиму Криппе компанией "Ола Файн", единственного имущественного комплекса государственного предприятия "Отель "Украина" в городе Киев.