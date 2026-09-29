НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії, а ще три отримали застереження

Національний банк відкликав ліцензію фінансової компанії "Укр-Фін-Груп" через повторні порушення пруденційних вимог. Ще три фінкомпанії отримали письмові застереження, а "Фінтек Меркурій" скоротили перелік дозволених фінансових послуг.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

"Укр-Фін-Груп" втратила ліцензію після того, як протягом останніх шести місяців її діяльність призвела до двох або більше порушень встановлених НБУ пруденційних вимог.

Три компанії мають усунути порушення

Письмові застереження Нацбанк застосував до "СТ Фінанс", "Атлантіс Капітал" та "Брайт-К".

У "СТ Фінанс" та "Атлантіс Капітал" регулятор виявив недоліки, пов'язані з вимогами до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю.

"Брайт-К" отримала застереження за порушення окремої вимоги положення НБУ щодо корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Усі три компанії повинні усунути виявлені порушення та недоліки до 20 жовтня 2026 року.

"Фінтек Меркурій" скоротили ліцензію

Окремо НБУ виключив один вид фінансових послуг із ліцензії "Фінтек Меркурій". Причиною стало те, що компанія не надавала цю послугу протягом шести місяців поспіль.

Після зміни ліцензії "Фінтек Меркурій" зберігає право надавати кошти та банківські метали у кредит, а також займатися факторингом.

Усі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня.

Нагадаємо, у середині вересня НБУ вже виніс застереження трьом фінкомпаніям — "Юрспецфінанс", "Еліт Фінанс" та "Ірбіс". Їм дали строк до 6 жовтня для усунення виявлених недоліків.