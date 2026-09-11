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НБУ виключив "Смартфінанс" із реєстру колекторських компаній
Національний банк виключив ТОВ "Смартфінанс" із реєстру колекторських компаній. Після цього компанія не має права надавати послуги з урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.
Про це інформує Dilo з посиланням на НБУ.
Рішення щодо "Смартфінансу" Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 вересня 2026 року.
У повідомленні регулятор не уточнив причину виключення компанії з реєстру.
Нацбанк нагадує, що працювати з простроченою заборгованістю за споживчими кредитами в інтересах інших осіб можуть лише компанії, внесені до офіційного реєстру колекторських компаній.
У квітні Нацбанк уже виключив із реєстру ще одного колектора — ТОВ "Колекторська компанія "Безпека Фінанс". Після цього компанія також втратила право врегульовувати заборгованість за споживчими кредитами на користь інших осіб.
У травні НБУ оштрафував дві колекторські компанії загалом на 50 тис. грн за порушення вимог щодо взаємодії з боржниками.