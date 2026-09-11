НБУ виключив "Смартфінанс" із реєстру колекторських компаній

Національний банк виключив ТОВ "Смартфінанс" із реєстру колекторських компаній. Після цього компанія не має права надавати послуги з урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Про це інформує Dilo з посиланням на НБУ.

Рішення щодо "Смартфінансу" Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 вересня 2026 року.

У повідомленні регулятор не уточнив причину виключення компанії з реєстру.

Нацбанк нагадує, що працювати з простроченою заборгованістю за споживчими кредитами в інтересах інших осіб можуть лише компанії, внесені до офіційного реєстру колекторських компаній.

У квітні Нацбанк уже виключив із реєстру ще одного колектора — ТОВ "Колекторська компанія "Безпека Фінанс". Після цього компанія також втратила право врегульовувати заборгованість за споживчими кредитами на користь інших осіб.

У травні НБУ оштрафував дві колекторські компанії загалом на 50 тис. грн за порушення вимог щодо взаємодії з боржниками.