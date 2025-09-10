Нацбанк вніс зміни до реєстрації колекторів: що відомо

Національний банк України затвердив оновлений порядок реєстрації колекторських компаній. Зміни покликані врахувати проблемні питання, що виникали під час практичної реалізації чинного положення, та забезпечити більш чітке регулювання процесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Про реєстрацію колекторських компаній

Зміни покликані усунути проблемні моменти, що виникали під час застосування положення про реєстрацію колекторських компаній. Вони передбачають:

уточнення критеріїв, за якими визначається бездоганність ділової репутації колекторських компаній, їхніх власників істотної участі та керівників;

деталізацію інформації, що вноситься до державного реєстру колекторських компаній;

оновлення форм документів, які подаються до Національного банку для отримання статусу колекторської компанії.

У зв’язку з розширенням переліку ознак небездоганної ділової репутації колекторські компанії зобов’язані протягом шести місяців від дати набрання чинності змін подати до Національного банку:

письмове запевнення у довільній формі з повною та достовірною інформацією про перевірку керівників і власників істотної участі на відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним у положенні;

анкету з викладом бізнес-намірів у випадку виявлення ознак небездоганної ділової репутації.

Нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 (станом на 1 серпня 2025 року) до 791 (станом на 1 вересня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною – 60.