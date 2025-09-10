Запланована подія 2

Нацбанк внес изменения в регистрацию коллекторов: что известно

Нацбанк внес изменения в регистрацию коллекторов

Национальный банк Украины утвердил обновленный порядок регистрации коллекторских компаний. Изменения призваны учесть проблемные вопросы, возникающие при практической реализации действующего положения и обеспечить более четкое регулирование процесса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка.

О регистрации коллекторских компаний

Изменения призваны устранить проблемные моменты, возникающие при применении положения о регистрации коллекторских компаний. Они предполагают:

  • уточнение критериев, согласно которым определяется безупречность деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев существенного участия и руководителей;
  • детализацию информации, вносимую в государственный реестр коллекторских компаний;
  • обновление форм документов, подаваемых в Национальный банк для получения статуса коллекторской компании.

В связи с расширением перечня признаков небезупречной деловой репутации коллекторские компании обязаны в течение шести месяцев с даты вступления в силу изменений подать в Национальный банк:

  • письменное заверение в произвольной форме с полной и достоверной информацией о проверке руководителей и владельцев существенного участия на соответствие требованиям деловой репутации, определенным в положении;
  • анкету с изложением бизнес-намерений в случае выявления признаков небезупречной деловой репутации.

Напомним, количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 799 (по состоянию на 1 августа 2025 г.) до 791 (по состоянию на 1 сентября 2025 г.). Количество банков осталось неизменным – 60.

Автор:
Ольга Опенько