Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дефицит валюты растет, но НБУ сохраняет контроль: обзор аналитиков ICU

доллары США
Дефицит валюты на рынке увеличился / Freepik

На минувшей неделе дефицит валюты на рынке увеличился почти на треть до 390 млн долларов. Причиной стало уменьшение продаж валюты как на межбанковском валютном рынке, так и в розничном сегменте.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU (Investment Capital Ukraine).

Курс гривны

НБУ сохранял официальный курс гривны с незначительными колебаниями в пределах коридора 41,35–41,37 грн/доллар с понедельника по четверг, но в пятницу усилил гривну до 41.22 грн/доллар, продав, по нашим подсчетам, в этот день из резервов 120 млн долларов. Подобный уровень официального курса НБУ устанавливал в августе, что является максимумом с апреля этого года.

Аналитики отмечают, что НБУ и дальше демонстрирует способность удерживать курс ниже отметки 41,5 грн/доллар, усиливая его до нынешних максимумов. Увеличение дефицита было незначительным и частично связано с обновлением ежемесячных лимитов для физлиц на покупку валюты онлайн.

Скорее всего, НБУ будет сохранять еще некоторое время курс гривны близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению.

Резервы НБУ: динамика и прогнозы

За август валовые резервы НБУ выросли на 7% и достигли 46 млрд долларов. С начала года прирост составляет 5,1%. Украина в течение месяца получила значительные объемы международной финансовой помощи, включая 4.7 млрд долларов по программам Ukraine Facility и ERA, а также 1.1 млрд долларов от Всемирного банка, что дало толчок резервам НБУ.

В то же время, центральный банк потратил около 2,7 млрд долларов на интервенции по продаже валюты и вместе с правительством около 0.7 млрд долларов на обслуживание внешних долгов.

ICU прогнозирует, что к концу 2025 года резервы НБУ превысят 55 млрд долларов, поскольку приливы внешней помощи будут превышать расходы по интервенции. Это позволит НБУ полностью контролировать валютный рынок и курс гривны как минимум в течение следующих 12 месяцев.

Что известно об ICU

Группа ICU — независимая финансовая компания, оказывающая брокерские услуги, управляющая активами и частным акционерным капиталом, а также инвестирующая в венчурные и финтех-проекты. Основной фокус деятельности группы сосредоточен на развивающихся рынках.

В последние 15 лет ICU удерживает позицию крупнейшего брокера в Украине по торговле государственными облигациями и является одним из лидеров в сфере управления активами и пенсионными накоплениями.

Напомним, Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Татьяна Бессараб