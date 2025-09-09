Дефицит валюты растет, но НБУ сохраняет контроль: обзор аналитиков ICU

На минувшей неделе дефицит валюты на рынке увеличился почти на треть до 390 млн долларов. Причиной стало уменьшение продаж валюты как на межбанковском валютном рынке, так и в розничном сегменте.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU (Investment Capital Ukraine).

Курс гривны

НБУ сохранял официальный курс гривны с незначительными колебаниями в пределах коридора 41,35–41,37 грн/доллар с понедельника по четверг, но в пятницу усилил гривну до 41.22 грн/доллар, продав, по нашим подсчетам, в этот день из резервов 120 млн долларов. Подобный уровень официального курса НБУ устанавливал в августе, что является максимумом с апреля этого года.

Аналитики отмечают, что НБУ и дальше демонстрирует способность удерживать курс ниже отметки 41,5 грн/доллар, усиливая его до нынешних максимумов. Увеличение дефицита было незначительным и частично связано с обновлением ежемесячных лимитов для физлиц на покупку валюты онлайн.

Скорее всего, НБУ будет сохранять еще некоторое время курс гривны близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению.

Резервы НБУ: динамика и прогнозы

За август валовые резервы НБУ выросли на 7% и достигли 46 млрд долларов. С начала года прирост составляет 5,1%. Украина в течение месяца получила значительные объемы международной финансовой помощи, включая 4.7 млрд долларов по программам Ukraine Facility и ERA, а также 1.1 млрд долларов от Всемирного банка, что дало толчок резервам НБУ.

В то же время, центральный банк потратил около 2,7 млрд долларов на интервенции по продаже валюты и вместе с правительством около 0.7 млрд долларов на обслуживание внешних долгов.

ICU прогнозирует, что к концу 2025 года резервы НБУ превысят 55 млрд долларов, поскольку приливы внешней помощи будут превышать расходы по интервенции. Это позволит НБУ полностью контролировать валютный рынок и курс гривны как минимум в течение следующих 12 месяцев.

Что известно об ICU

Группа ICU — независимая финансовая компания, оказывающая брокерские услуги, управляющая активами и частным акционерным капиталом, а также инвестирующая в венчурные и финтех-проекты. Основной фокус деятельности группы сосредоточен на развивающихся рынках.

В последние 15 лет ICU удерживает позицию крупнейшего брокера в Украине по торговле государственными облигациями и является одним из лидеров в сфере управления активами и пенсионными накоплениями.

Напомним, Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.