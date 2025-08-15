Нацбанк снимает ограничения на валютном рынке: кто и что от этого выиграет

На прошлой неделе Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас, кто и что от этого получит — читайте в материале Delo.ua.

Валютные ограничения

Постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года касалось работы банковской системы в период действия военного положения. Был введен ряд ограничений на валютном рынке, которые, по сути, блокировали большинство операций. Это имело целью минимизировать риски в условиях неопределенной ситуации: максимально обезопасить валютный рынок, не допустить панику, не сорвать валютный курс.

"Были запрещены трансграничные валютные переводы, кроме критического импорта, который определял Кабмин. Курс гривны фиксировался на уровне 29,25 грн за доллар, вводился лимит на снятие наличных. По сути во всех коммерческих банках были остановлены валютные операции, кроме тех, где Нацбанк давал разрешение", — рассказывает в комментарии для Delo.ua Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Это постановление, хоть и подвергалось критике за чрезмерную радикальность, свою задачу выполнило: рынок урегулировали, валютную панику остановили, резервы защитили. Требовалось выиграть время для адаптации экономики.

В зависимости от развития ситуации на валютном рынке в постановление регулярно вносили изменения. Первые послабления начали появляться уже в апреле 2022 года. Они касались, в частности, дипломатов, лечения за границей, гуманитарных миссий. Ограничения уменьшались почти каждый месяц.

"Ключевым послаблением был гибкий курс в июле 2022 года, и доллар прыгнул с 29 до 36 грн, а затем и 39—40 грн. С тех пор такой курс и держится", — напоминает Михаил Непран.

Почему сейчас возникла необходимость очередной либерализации

"В 2022 году экспорт упал на 70%, и не было понятно, откуда брать деньги. Сейчас же экспорт по большому счету далеко не на первом месте по обеспечению валютных поступлений. Львиную долю от них нам дают деньги наших союзников, таких как МВФ, Всемирный банк, или деньги от замороженных российских активов. Рынок регулирует не экономическая составляющая, а политическая. Золотовалютные резервы НБУ сейчас одни из самых больших за всю историю независимости Украины", — говорит Михаил Непран.

Ограничения были ощутимы не столько для населения, сколько для бизнеса и инвестиционного сектора. Из-за ограничения периода репатриации дивидендов потенциальным инвесторам нелогично спешить с решением вложиться в украинский бизнес или предприятия.

Помимо этого, такие ограничения могут приводить к теневым схемам вывода валюты за границу.

Экономическая ситуация в стране стабилизировалась, поэтому для комфорта бизнеса ограничения снимаются.

"Это очень хорошая новость для всех, кто ведет бизнес в Украине. Например, теперь легче планировать свои расходы и доходы, потому что НБУ позволил лучше защищать себя от изменений курса доллара и евро. Кроме того, упрощено много бумажных дел, что позволяет предпринимателям больше времени уделять главному — развитию своего дела", — комментирует ситуацию для Delo.ua Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей.

О каких именно послаблениях идет речь

Репатриация дивидендов

По новым правилам НБУ, можно возвращать дивиденды за период деятельности с 1 января 2023 года в пределах общего лимита. Ранее этот срок начинался с 1 января 2024 года. Сам лимит не изменился — 1 миллион евро в месяц.

"Особенно важен этот шаг для международных компаний и инвесторов. НБУ позволил им выплачивать прибыль, которую они заработали в прошлые годы. Это хороший сигнал для всего мира: Украина — это надежное место для инвестиций, где бизнес может работать, получать прибыль и свободно им распоряжаться. Это поможет нам привлечь еще больше средств, которые так нужны для восстановления страны", — говорит Екатерина Глазкова.

Хеджирование валютных рисков

Бизнес заключает соглашение с банком, согласно которому обменивает гривны на валюту на условиях "форвард" (фиксация обязательства клиента приобрести и купить валюту в четко определенное время, на конкретных условиях и с фиксированным курсом).

Нововведение позволит производить такие операции без поставки базового актива. До этого времени базовый актив был необходим.

Перевод иностранной валюты за границу

Если физическое или юридическое лицо ошибочно получило средства из - за границы, оно может выслать их обратно в течение трех рабочих дней после уведомления о получении такого перевода. Морские агенты - резиденты могут переводить неиспользованные средства, полученные от судовладельцев из-за границы.

Поддержка ювелирной отрасли в Украине

НБУ дает возможность отечественному ювелирному бизнесу покупать банковские металлы за безналичные гривны на определенных условиях, что должно стимулировать предпринимателей и вывести отрасль из тени.

"Украина золото сама не добывает. Некоторые месторождения есть только на Закарпатье, но добывать его там технически сложно и экономически невыгодно. Поэтому ювелирка закупает все свое сырье — золото, серебро, платину — за рубежом", — объясняет Михаил Непран.

Ограничение закупок драгоценных металлов способствовало активному развитию черных и серых схем. Либерализация позволит не только детинизировать ювелирную отрасль, но и создать конкурентоспособный рынок, а значит предоставить больший выбор товара лучшего качества.

Упрощение процедуры обслуживания внешних долгов

Поддержка бизнеса, помогающего ВСУ. Компании смогут пересылать за границу средства в сумме, которую они перечислили ранее на украинскую армию.

"Изменения облегчат жизнь компаниям, помогающим армии. Они смогут быстрее и проще покупать необходимые товары за границей, что очень важно в условиях войны", — говорит Екатерина Глазкова.

Кто выиграет от пакета либерализации

Экспортеры — им будет легче оплачивать логистику, закупать оборудование, страховать.

"Для экспортеров это большой плюс. Они получат новые, лучшие инструменты для защиты от внезапных скачков курса валют. Это сделает их бизнес более стабильным и предсказуемым", — комментирует Екатерина Глазкова.

Импортеры — смогут быстрее проводить платежи, получат возможность заключать более длительные контракты, например, не месячные, а годовые.

Финансовый сектор — за счет больших возможностей для заработка.

Компании с иностранным капиталом — за счет расширенных возможностей репатриации дивидендов.

"Что касается групп бизнесов, на которые будет влияние, то это, в первую очередь, компании с иностранными инвестициями, прежде всего "настоящими", в частности, с материнскими компаниями, акции которых котируются на фондовом рынке. Невыплата дивидендов плохо воспринимается такими компаниями, потому что это нарушение правил, и создает для них головную боль", — комментирует для Delo.ua Глеб Вышлинский, директор Центра экономической стратегии.

"Недавно принятые НБУ смягчения структурированы так, чтобы в них почти каждый участник бизнес-сообщества мог найти что-то для себя, независимо от конкретной отрасли. Не имеет значения, это большой бизнес или малый. Экономическим агентом движет интерес иметь валютную ликвидность за рубежом или захеджировать валютные риски. Речь идет о частном или о государственном интересе", — прокомментировали по запросу Delo.ua в пресс-службе НБУ.

Постепенность и эффекты

Кроме детенизации, стимулирования бизнеса и роста доверия со стороны инвесторов эксперты прогнозируют положительное влияние на госбюджет и финансовый рынок. Хотя сначала больше валюты будет выводиться, но в долгосрочной перспективе прогнозируется расширение налоговой базы и возможность того, что денег будет больше возвращаться.

"Кризиса и негативных последствий не будет, курс не рухнет, поскольку золотовалютные резервы НБУ позволяют выдержать и большую либерализацию. Золотовалютные резервы сейчас самые большие за всю историю независимой Украины", — говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты.

О послаблении валютных ограничений говорится и в новом инфляционном отчете Нацбанка, где предполагается, что международных резервов хватит на поддержание устойчивости валютного рынка.

"Что же касается давления на валютный рынок, то пакет был сформирован так, чтобы предоставить бизнесу стимулы и возможности без формирования значительного дополнительного спроса на валютном рынке Украины. Соответственно, это не подорвет его устойчивость", — говорится в комментарии НБУ для Delo.ua.

В то же время, НБУ осторожно подходит к изменениям и внедряет их постепенно, каждый раз оглядываясь на безопасность и экономическую стабильность.